وفاة طبيب بـ«كورونا» ببني وليد.. وهذه رسالته الأخيرة

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، مساء الخميس، وفاة أخصائي الأمراض الصدرية بمستشفى الصدر، الدكتور أحمد ماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس «كورونا المستجد».
ونشرت الإدارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة الطبيب الأخيرة قبل وفاته والتي دعا فيه الله إن يحفظ أسرته وأطفاله.
وهذا نص الرسالة:
وبينما أنا نائم علي سريري بالعناية المركزة، أكافح كي اتنفس الهواء بصعوبة، وأعاني من ألم رهيب ينهش كل قطعة من جسدي، الذي لم يبق فيه شىء غير متصل بأنابيب وخراطيم.. أراقب نظرات زملائي من الأطباء والتمريض ما بين خوف ورجاء، وتحركات سريعة ومضطربة لتجهيز جهاز التنفس الإصطناعي لهبوط حاد في نسبة الأكسجين بالدم معلنا فشل جهازي التنفسي الرباني في العمل وبداية طريق أنا أعلم نهايته المحتومة.. طالما شاهدته وأنا الطبيب المسؤول عن علاج هذا المرض اللعين وأستطيع أن أرى نهايته الآن بوضوح.
منذ أيام ودعت زميلًا لي كان يرقد علي بعد خطوات مني وكان قد سبقني إلي ما أنا ذاهب اليه الآن... لست والله خائفًا الآن، فأنا أشهد الله بأني لم أقصر في أداء الواجب وتحمل الأمانة وأرجو من الله أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل عملنا ومرضنا هذا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه.
كل ما أرجو أن يبادر بي الأجل وحانت لحظة الفراق أن يتكفل الله برعايته وحفظه أسرتي وأطفالي، الذين افتقدهم بشدة ويعتصر قلبي لفراقهم، وصيتي إليك يا الله أطفالي الذين لن أفرح بهم.. أستودعك يا الله هؤلاء الأطفال الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بك. وأن تذكروني إخوتي بكل جميل ولا تنسوني من صالح دعائكم.