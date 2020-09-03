لجنة تسجيل المسافرين ببلدية طبرق تعلن موعد أول رحلة للمغادرين إلى مصر

منفذ امساعد البري. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة تسجيل المسافرين في بدلية طبرق، اليوم الخميس، عن موعد أول رحلة للمسافرين الليبيين الذين سيغادرون إلى مصر، بعد يوم من إعلان اللجنة عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين في السفر إلى مصر من المنطقة الشرقية.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن موعد أول رحلة للمسافرين إلى مصر ستكون يوم 12 سبتمبر الجاري، وستضم 88 مسافر من بينهم 44 شخص من بلدية طبرق و22 من بلدية أمساعد و22 من بلدية بئر الأشهب.

وأكدت اللجنة أن مسؤولي منفذ السلوم وضعوا ضوابط لسفر المواطنين الليبيين إلى مصر، تشمل: التسجيل للذكور من سن 18 حتى سن 45 سنة، باستثناء النساء من كل الأعمار والذكور أقل من 18 سنة وأكبر من 45 سنة، مع ضرورة أن تكون الصورة مطابة للواقع لأصحاب جوازات السفر الخضراء، مع دفع مبلغ قدره 20 دينار رسوم التسجيل مقابل إيصال مالي.

بلدية طبرق تعلن بدء التسجيل وإجراءات سفر الليبيين إلى مصر

ونبهت لجنة تسجيل الناخبين في بلدية طبرق المسافرين على ضرورة اصطحاب التحليل الخاص بفيروس كورونا على أن تكون نتيجته «سلبية» قبل 48 ساعة على الأقل من موعد السفر الذي سيكون بعد 10 أيام من التسجيل في قوائم المسافرين.

وتغطي لجنة تسجيل المسافرين الليبيين إلى مصر التابعة للمجلس التسييري لبلدية طبرق المنطقة الممتدة من إمساعد شرقا إلى رأس لانوف غربا حتى الجغبوب جنوبا.