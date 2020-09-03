«تحقيق الاستقرار والأمن لشعوب ضفتي المتوسط» في مباحثات بوريل ووزير الدفاع المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 07:42 مساء
بوريل أثناء مباحثاته مع وزير الدفاع المصري بالقاهرة، 3 سبتمبر 2020 (الجيش المصري).

أجرى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل، اليوم الخميس، مباحثات مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، وذلك ضمن زيارة المسؤول الأوروبي الرفيع والوفد المرافق له إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وتناول اللقاء «الأوضاع الأمنية بالمنطقة ذات التأثير على كل من مصر والاتحاد الأوروبي، وكذا التعاون المشترك فى مجال الدفاع»، وفق بيان نشره الناطق باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي عبر موقع «فيسبوك».

ووفق البيان نفسه، أعرب المسؤول العسكري المصري الرفيع -في اللقاء الذي حضره عدد من قادة القوات المسلحة، وسفير مصر لدى بروكسل السفير خالد البقلي- عن «تقديره العلاقات التى تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي باعتبارها علاقات ذات طبيعة استراتيجية تقوم على التعاون بين شركاء لتحقيق الاستقرار والأمن لشعوب ضفتى المتوسط، خاصة وأن الاتحاد الأوروبى يعد من أهم شركاء مصر في عملية أمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن أن العلاقات بين مصر والدول أعضاء (الاتحاد الأوروبي) تتسم بأهمية كبرى سياسياً وعسكرياً واقتصادياً».

ونقل البيان على لسان بوريل، «أهمية استمرار التنسيق المشترك مع مصر، والتعاون معها لتحقيق الاستقرار والأمن لشعوب ضفتي المتوسط».

وليبيا واحدة من خمس دول أفريقية تطل على البحر المتوسط، تشمل: مصر وتونس والجزائر والمغرب.

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