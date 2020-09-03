4 بلديات تستعجل تركيب محطة كهرباء ترهونة الغازية بسوق الأحد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 03 سبتمبر 2020, 06:42 مساء
اجتماع عمداء بلديات القره بوللي ومسلاتة وقصر أخيار وترهونة بمقر المجلس التسييري ترهونة. (الإنترنت)

طالب عمداء بلديات ترهونة ومسلاتة وقصر الخيار والقره بوللي بالاستعجال وتركيب محطة كهرباء ترهونة الغازية بمنطقة سوق الأحد، والتي صدر قرار بإنشائها منذ سنوات، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي بالمجلس التسييري لبلدية ترهونة.

جاءت المطالبة خلال اجتماع عقده عمداء البلديات الأربعة، اليوم الخميس، بمقر المجلس التسييري لبلدية ترهونة لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأزمات الكهرباء والخدمات.

وأوضح المكتب الإعلامي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن العمداء ناقشوا خلال الاجتماع آلية زيادة رفع كفاءة الشركة العامة لخدمات النظافة المرقب التي تضم البلديات الأربع، إضافة إلى مشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس التسييري لبلدية ترهونة أن عمداء البلديات اتفقوا على وضع توصيات ستحال إلى حكومة الوفاق الوطني ووزارة الحكم المحلي والشركة العامة للكهرباء، بخصوص أزمتي القمامة والكهرباء.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عمداء بلديات ترهونة، مسلاتة، قصر الأخيار والقره بوللي ناقشوا كذلك كيفية التعاون في الجانب الفني والإداري وتبادل الخبرات في قطاعي التعليم والصحة، وكذلك الجانب الأمني بين تلك البلديات.

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