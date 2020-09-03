سفير إسبانيا لدى ليبيا يقدم أوراق اعتماده إلى سيالة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 02:41 مساء
لقاء سيالة مع سفير إسبانيا لدى ليبيا، 3 سبتمبر 2020، (خارجية الوفاق)

قدم السفير الإسباني لدى ليبيا فرانشيسكو خافيير نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة اليوم الخميس.

وناقش خافيير مع سيالة التحضير لزيارة وزيرة الخارجية الإسبانية آرانتشا غونثاليث إلى طرابلس خلال الفترة المقبلة، حسب بيان وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني.

وتناول اللقاء أيضا العلاقة الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث تمنى سيالة للسفير التوفيق في مهمته.

وفي 15 يوليو الماضي، أجرت غونثاليث اتصالا هاتفيا مع سيالة، عبرت خلاله عن أملها في استئناف المحادثات السياسية، وعودة مسار «5+5» وفق مخرجات برلين، مؤكدة دعم إسبانيا لحكومة الوفاق.

وبحث الجانبان «العمل على تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين على كل المستويات السياسية والاقتصادية، بالإضافة للتنسيق الكامل لمجابهة انتشار فيروس كورونا والاستفادة من التجربة الإسبانية للحد من انتشاره في ليبيا».

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