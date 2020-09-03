تسجيل نصف الإصابات الجديدة بـ«كورونا» في طرابس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 01:40 مساء
عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020، (ا ف ب)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 617 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أكثر من نصفها بقليل في طرابلس، بواقع 323 حالة.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ56 حالة، ثم الخمس بـ36 حالة في الخمس، و35 حالة في غريان، و31 حالة في جنزور، و27 حالة في زليتن، وعشر حالات في الرياينة، وتسع حالات في الزاوية المركز، وثمان حالات في النواحي الأربعة، وسبع حالات في كل من الكفرة وزوارة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصارة عن المركز اليوم الخميس.

إضافة إلى ست حالات في الماية وسبها وترهونة، وخمس حالات في كل من مسلاتة وقصر الأخيار والجميل والزنتان، وأربع حالات في كل من القره بوللي وسواني بني آدم، وثلاث حالات في العوينية وكاباو، وحالتين في العجيلات والقواليش والجفرة وباطن الجبل والرجبان، وحالة في كل من الشاطئ ومرزق والجفارة وصرمان ويفرن والزاوية الغرب.

وتماثل للشفاء 110 مصابين، موزعين بواقع 51 حالة في سبها، و39 حالة في مصراتة، وعشر حالات في زليتن، وأربع حالات في الزنتان، وحالتين في كل من الزاوية وغريان، وحالة في كل من ظاهر الجبل والخمس، بينما توفى أربع حالات موزعة بواقع حالتين في الخمس، وحالة في كل من باطن الجبل وغريان.

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