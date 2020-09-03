انطلاق انتخابات المجلس البلدي مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 09:53 صباحا
مواطن يدلي بصوته في انتخاب المجلس البلدي مصراتة، 3 سبتمبر 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي مصراتة انطلاق العملية الانتخابية ببلدية مصراتة.

وبدأ الناخبون في التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، حسب بيان بلدية مصراتة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

مدخل أحد مراكز الاقتراع في البلدية
قياس درجة حرارة أحد الناخبين
ناخب آخر يدلي بصوته.
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