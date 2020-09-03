العقوري يؤكد للسفير الألماني التزام مجلس النواب بمخرجات برلين والعودة للحوار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 12:01 صباحا
لقاء سابق بين العقوري (يمين) والسفير الألماني لدى ليبيا. (أرشيفية: مجلس النواب)

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، الأربعاء، خلال اتصال هاتفي من سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وأكد العقوري خلال الاتصال التزام مجلس النواب بنتائج مؤتمر برلين والعودة للحوار السياسي لحل الأزمة الراهنة، مستعرضًا «جهود المجلس لحلحلة الملف الاقتصادي واستئناف تصدير النفط»، حسب بيان لمجلس النواب.

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وأشار البيان إلى تطرق الجانبين خلال الاتصال إلى ملف حقوق الإنسان، وفي هذا السياق، أكد العقوري حرص مجلس النواب على «العمل في هذا الملف المهم»، دون ذكر مزيد التفاصيل.

وجدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية شكره لـ«الدور الألماني لدعم السلام والاستقرار في ليبيا، وللمساعدات التي يقدمها على الصعيد الإنساني والتنموي».

وفي أغسطس الماضي، دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة بالعاصمة طرابلس، إلى استئناف مباحثات مباشرة بين طرفي الصراع الليبي، مشددًا على أهمية ضمان توزيع عادل لإيرادات النفط.

بدوره، أعرب العقوري، عن تأييده لما ورد في تصريحات ماس، مؤكدًا «التزام مجلس النواب بمخرجات مؤتمر برلين، والعودة للحوار السياسي كطريق وحيد لحل الأزمة الراهنة، وضرورة العمل على خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، واستئناف تصدير النفط بشرط إنفاق عائداته بعدالة وشفافية».

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