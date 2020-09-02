منظمة الصحة العالمية توزع كمامات ومطويات إرشادية للتوعية من «كورونا» في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 05:46 مساء
حملة منظمة الصحة العالمية للتوعية بفيروس «كورونا» في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

وزعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، كمامات ومطويات إرشادية للتوعية من فيروس «كورونا» في عدد من الشوارع والميادين العامة بمدينة سبها، بالتعاون مع فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وجمعية الهلال الأحمر.

وقالت مندوبة مكتب المنظمة في الجنوب، الدكتورة راضية الجدواي لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من الحملة هو توعية المجتمع وإشراكهم في مواجهة فيروس «كورونا»، مشيرة إلى أن الحملة سبقها عدة تدريبات للعناصر الطبية وغيرهم من أجل مواجهة الجائحة.

فيما أوضح عضو جمعية الهلال الأحمر فرع سبها، إبراهيم الصالحين لـ«بوابة الوسط» أنهم وزعوا كمامات على المواطنين في الشوارع، وقال إنهم لاحظوا قبول عدد من المواطنين التوعية، وآخرين لم يتجاوبوا استهتارا، بينما كان هناك من «لا يصدق بوجود كورونا».

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية دعمت منذ ظهور جائحة فيروس «كورونا» بسبها بعض المرافق الصحية بمعدات وأدوية، إلى جانب تنظيم الندوات العلمية والتدريبات الخاصة للأطقم الطبية بالجنوب.

حملة منظمة الصحة العالمية للتوعية بفيروس «كورونا» في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
حملة منظمة الصحة العالمية للتوعية بفيروس «كورونا» في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة جلاد نظام الخمير الحمر عن 77 عاما
دولى
دبلوماسي روسي: موسكو ليس لديها أية رهانات في ليبيا عكس «اللاعبين الخارجيين»
ليبيا
إظلام تام في المنطقتين الوسطى والجنوبية
ليبيا
المجلس الرئاسي يستحدث وزارة للإسكان والتعمير
ليبيا
«الرئاسي» يخصص ملياري دينار للبلديات
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يعلن حصيلة قياسية للإصابات بـ«كورونا» في ليبيا
ليبيا
أول تعليق من خامنئي على تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
دولى
فيروز رمز وحدة لبنان في زمن الانقسامات
ثقافة وفن
«أنقذوا الليبيين».. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي ...
ليبيا
نيمار: سأبقى في «باريس سان جيرمان» من أجل «الأبطال»
رياضة عالمية
تعرف على موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة
رياضة عالمية
ماكرون يدعو من بيروت إلى الإسراع في تشكيل «حكومة بمهمة محددة»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سياسيون وأكاديميون ونشطاء يطالبون غوتيريس بالعمل على وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا