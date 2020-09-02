منظمة الصحة العالمية توزع كمامات ومطويات إرشادية للتوعية من «كورونا» في سبها

حملة منظمة الصحة العالمية للتوعية بفيروس «كورونا» في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

وزعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، كمامات ومطويات إرشادية للتوعية من فيروس «كورونا» في عدد من الشوارع والميادين العامة بمدينة سبها، بالتعاون مع فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وجمعية الهلال الأحمر.

وقالت مندوبة مكتب المنظمة في الجنوب، الدكتورة راضية الجدواي لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من الحملة هو توعية المجتمع وإشراكهم في مواجهة فيروس «كورونا»، مشيرة إلى أن الحملة سبقها عدة تدريبات للعناصر الطبية وغيرهم من أجل مواجهة الجائحة.

فيما أوضح عضو جمعية الهلال الأحمر فرع سبها، إبراهيم الصالحين لـ«بوابة الوسط» أنهم وزعوا كمامات على المواطنين في الشوارع، وقال إنهم لاحظوا قبول عدد من المواطنين التوعية، وآخرين لم يتجاوبوا استهتارا، بينما كان هناك من «لا يصدق بوجود كورونا».

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية دعمت منذ ظهور جائحة فيروس «كورونا» بسبها بعض المرافق الصحية بمعدات وأدوية، إلى جانب تنظيم الندوات العلمية والتدريبات الخاصة للأطقم الطبية بالجنوب.

حملة منظمة الصحة العالمية للتوعية بفيروس «كورونا» في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

حملة منظمة الصحة العالمية للتوعية بفيروس «كورونا» في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)