شركة الكهرباء توضح سبب تأخر عودة التيار إلى المنطقتين الوسطى والجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 02:08 مساء
آثار تخريب برج كهرباء في دائرة نقل الطاقة الخمس، 1 سبتمبر 2020، (شركة الكهرباء)

أوضحت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، السبب وراء تأخر عودة التيار إلى المنطقتين الوسطى والجنوبية.

وأرجعت الشركة الأمر إلى الاعتداء المسلح، الذي وقع أمس الثلاثاء، على دائرتي نقل الطاقة الخمس مفاتيح، والقربولي رقمي «1 و2»، جهد 200 ك.ف، جنوب منطقة غنيمة، ما أدى إلى قطع الموصلات وتسبب في فصل التغذية عن محطة شرق طرابلس، لتتأخر إعادة بناء الشبكة الكهربائية في المنطقتين الوسطى والجنوبية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضحت أنها لم تتمكن إلى الآن من ربط الدائرتين بالشبكة، وتشغيل شبكة المنطقتين الوسطى والجنوبية المعزولة عن شبكة المنطقة الغربية.

يذكر أن الكهرباء انقطعت عن المنطقتين الوسطى والجنوبية أمس؛ نتيجة لانخفاض التردد، ما أدى إلى انقسام الشبكة الكهربائية.

كما تعرض مسار خط نقل الطاقة بمنطقة وادي الشاطئ إلى السرقة، الإثنين الماضي، إضافة إلى تخريب أربعة أبراج كهربائية جهد 30 كيلو فولت به، ما تسبب في انقطاع التيار ببعض مناطق الجنوب لفترات طويلة.

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