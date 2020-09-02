أحوال الطقس اليوم: رطوبة عالية على الساحل واستمرار موجة الحر جنوبا

طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تتكاثر السحب على الساحل مع رطوبة عالية، وتبقى درجات الحرارة معتدلة عليه، في حين تظل مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و41 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، والرياح شمالية ثم شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و32 درجة مئوية، وبين 37 و40 درجة مئوية على بني وليد وأبونجيم.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة بين 29 و34 درجة مئوية وتصل إلى 39 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.