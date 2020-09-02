سرقة محول كهرباء وأسلاك خط «ترهونة - بوعرقوب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 10:38 صباحا
خط كهرباء مسروق من أحد محطات الكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك بطول سبعة آلاف و500 متر في خط كهرباء 11 بوقرير الواقع بين ترهونة وبوعرقوب.

وأشارت الشركة إلى أن السارقين لم يكتفوا بذلك، بل حطموا أربعة أعمدة خرسانية على نفس الخط، وسرقوا أسلاكا مثبتة عليها بطول 360 مترا، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

كما سطا اللصوص على محول كهرباء بسعة 100 كيلو فولت أمبير، حسب بيان الشركة، التي أشارت إلى تحذيرها مرارا من مثل هذه التعديات، التي تتسبب في انقطاع الكهرباء على العديد من المساكن والمزارع لساعات طويلة، وتكبدها خسائر جسيمة، وترهق فرق الصيانة ببذل جهود مضاعفة.

ويوم الإثنين الماضي، أقدم مجهولون على سرقة وتخريب أربعة أبراج كهربائية جهد 30 كيلو فولت، على مسار خط نقل الطاقة بمنطقة وادي الشاطئ ولمسافات متقطعة، مما تسبب في انقطاع التيار ببعض مناطق الجنوب لفترات طويلة.

وأكدت الشركة أن ظاهرة الاعتداء على مكونات الشبكة الكهربائية لم تتوقف «بل إنها في ازدياد ملحوظ، وتقوم بها مجموعات من ضعاف النفوس الخارجين عن القانون، يسعون وراء تحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة».

وطالبت الشركة الجميع بتضافر كل الجهود والإبلاغ عن هذه الأعمال الإجرامية لتفادي الضرر قبل حدوثه والمحافظة على الشبكة الكهربائية، مناشدة كافة الأجهزة الأمنية في الجنوب وضع حد لهذه الظاهرة والقضاء عليها.

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