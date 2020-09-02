تسجيل 7 وفيات بكورونا في بنغازي وجالو و77 إصابة بالمنطقة الشرقية

معمل «COVID-19» مركز بنغازي الطبي. (اللجنة الطبية الاستشارية)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة، تسجيل 7 حالات وفاة في كل من بنغازي وجالو، فيما تم تسجيل 77 إصابة بفيروس كورونا في المنطقة الشرقية.

وقالت اللجنة في بيان الثلاثاء، إن معمل «COVID-19» مركز بنغازي الطبي، استلم الثلاثاء، 300 عينة، ظهر منها 223 عينة سالبة، و77 موجبة.

وكان تفصيل الحالات المصابة 56 عينة موجبة في بنغازي، و9 إصابات في جالو، وإصابتان في درنة، وثلاث في المرج وإصابتان في القيقب، و5 عينات موجبة في سرت.

وبحسب البيان سجل معمل covid-19، 6 حالات وفاة في بنغازي، وحالة أخرى في جالو.