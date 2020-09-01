دبلوماسي روسي: موسكو ليس لديها أية رهانات في ليبيا عكس «اللاعبين الخارجيين»

سفير روسيا لدى الجزائر، إيغور بيليايف. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا سفير روسيا بالجزائر، إيغور بيليايف، دول جوار ليبيا، خصوصا الجزائر وتونس ومصر، إلى لعب دور أكثر نشاطا في المساعدة على تطبيع الوضع في ليبيا، نافيا وضع موسكو أي رهانات في اللعبة الليبية عكس العديد من اللاعبين الخارجيين.

وقال بيليايف إن لروسيا والجزائر مصلحة مشتركة في وقف النزاع في ليبيا ولذا يدعمان حلا سياسيا هناك، على أساس المبادئ التي تم تحديدها في البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا وتم التأكيد عليها بعد ذلك في قرار مجلس الأمن رقم 2510، وفق ما صرح في مقابلة مع جريدة «الخبر» الجزائرية الثلاثاء.

وبعدما رحب بوقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في 21 أغسطس الجاري، أصر الدبلوماسي الروسي على الاهتمام الخاص بمهمة الإنهاء الفوري للحرب بين الأشقاء الليبيين، «لكنه ليس هدفا نهائيا منشودًا لكل جهودنا، بل مرحلة لا بد أن نسلكها قدما في إطار لجنة حل القضايا العسكرية والحوار حول التسوية السياسية مع مراعاة مصالح جميع أقاليم ليبيا»، معتبرا أن الهدف النهائي لجميع الجهود السلمية استعادة سيادة ليبيا ومؤسسات الدولة فيها وسلامة أراضيها.

وبخصوص موقف روسيا من التدخل العسكري التركي المباشر قال بيليايف إنه «على عكس العديد من اللاعبين الخارجيين، لم تحاول روسيا أبدا وضع أية رهانات في اللعبة الليبية، بل كنا نعمل دائمًا مع جميع القوى السياسية في ليبيا واستقبلناهم جميعًا في موسكو في أوقات مختلفة، ونظل في الاتصال بهم حتى الآن».

ويشاطر السفير الروسي الفكرة أن دول جوار ليبيا، وبينها الجزائر وتونس ومصر، لا بد أن تلعب دورا مهما وأكثر نشاطا في المساعدة على تطبيع الوضع في ليبيا، كون أمن الجزائر وجيران ليبيا الآخرين يعتمد على سرعة استعادة السلام والاستقرار هناك.

يذكر أن التنافس الروسي التركي على النفوذ في ليبيا امتد إلى دول جوار ليبيا، والتي تحولت إلى ساحة خلفية للحصول على دعم دبلوماسي لمواقفها، في وقت كانت تفاهمات موسكو وأنقرة سببا في إعلان وقف إطلاق النار، وفي الأثناء يوجد لمدة يومين منذ الإثنين وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، في روسيا لإجراء محادثات حول ليبيا وسورية.