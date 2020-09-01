عقيلة صالح ودي مايو يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 08:36 مساء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، القبة 1 سبتمبر 2020. (مجلس النواب)

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، مع وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، والوفد المرافق له عقب وصوله إلى مطار الأبرق، تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة وسُبل الوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.

وبحسب بيان لمجلس النواب اليوم كان في استقبال دي مايو رئيس ديوان المجلس عبدالله المصري.

عقيلة صالح يستقبل دي مايو وبوريل في القبة

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن دي مايو أكد لعقيلة صالح دعم إيطاليا الحل السياسي في ليبيا.

كما أكد دي مايو قناعة إيطاليا بضرورة تجميد عائدات النفط الليبي إلى حين تشكيل قيادة سياسية موحدة جديدة، تضمن عودة هذه العائدات والاستفادة منها، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي وتسخيرها لهذا الغرض.

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