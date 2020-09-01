بعد وقوع خروقات.. دوريات أمنية ليلية من وسط بني وليد إلى منطقة أشميخ

عنصران أمنيان لإحدى الدوريات الليلية على طريق بني وليد أشميخ. (الإنترنت)

بدأت مديرية الأمن في بني وليد بالتنسيق مع الإدارة العامة للدعم المركزي، في تسيير دوريات أمنية ليلية بالطريق الرابط بين وسط المدينة ومنطقة شميخ جنوب المدينة.

وأوضح مصدر مسؤول من مديرية أمن بني وليد لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن انتشار الدوريات يهدف إلى ضبط واستقرار الأمن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وتأمين السيارات والشاحنات الكبيرة بعد وقوع بعض الخروقات الأمنية في هذه الطريق خلال الأيام الأخيرة.

وأكد المصدر الأمني أن الأمن في بني وليد «مستقر ومؤمن بجهود أفراد وعناصر الأمن التابعين للمديرية»، مطالبا جميع المواطنين بضرورة التعاون مع العناصر الأمنية والمجاهرة بالأمن في جميع مناطق المدينة.