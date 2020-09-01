لجنة مكافحة «كورونا» في كاباو توجه نداء استغاثة للأطباء

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 08:22 مساء
أحد أعضاء فريق الرصد والتقصي لمكافحة فيروس «كورونا» في كاباو. (الإنترنت)

وجهت اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» في بلدية كاباو، اليوم الثلاثاء، نداء استغاثة عاجلا إلى جميع الأطباء والأطباء المساعدين بضرورة التعاون مع اللجنة، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلدة الواقعة غرب ليبيا.

ودعت اللجنة في بيان كل الخبرات الطبية ممن لديهم القدرة إلى التعاون معها، من أجل رفع معاناة المواطنين وإنقاذ أرواح أهالي المنطقة.

وتجاوزت أعداد المصابين بفيروس «كورونا المستجد» في بلدية كاباو الـ30 حالة، بينما سجلت البلدة حالة وفاة واحدة، حسب بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 658 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إظلام تام في المنطقتين الوسطى والجنوبية
ليبيا
«الرئاسي» يخصص ملياري دينار للبلديات
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يعلن حصيلة قياسية للإصابات بـ«كورونا» في ليبيا
ليبيا
أول تعليق من خامنئي على تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
دولى
فيروز رمز وحدة لبنان في زمن الانقسامات
ثقافة وفن
«أنقذوا الليبيين».. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي ...
ليبيا
نيمار: سأبقى في «باريس سان جيرمان» من أجل «الأبطال»
رياضة عالمية
تعرف على موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة
رياضة عالمية
ماكرون يدعو من بيروت إلى الإسراع في تشكيل «حكومة بمهمة محددة»
دولى
مؤسسة النفط تعلن وفاة موظف بحقل الشرارة النفطي نتيجة «مخالطة المرتزقة الأجانب»
ليبيا
أكثر من 128 ألف عاطل يترقبون تنفيذ قرار السراج بتشغيل الشباب
ليبيا
سرقة وتخريب 4 أبراج كهربائية بوادي الشاطئ يهدد بانقطاع التيار في بعض مناطق ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: وعد ماكرون لفيروز