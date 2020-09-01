لجنة مكافحة «كورونا» في كاباو توجه نداء استغاثة للأطباء

أحد أعضاء فريق الرصد والتقصي لمكافحة فيروس «كورونا» في كاباو. (الإنترنت)

وجهت اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» في بلدية كاباو، اليوم الثلاثاء، نداء استغاثة عاجلا إلى جميع الأطباء والأطباء المساعدين بضرورة التعاون مع اللجنة، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلدة الواقعة غرب ليبيا.

ودعت اللجنة في بيان كل الخبرات الطبية ممن لديهم القدرة إلى التعاون معها، من أجل رفع معاناة المواطنين وإنقاذ أرواح أهالي المنطقة.

وتجاوزت أعداد المصابين بفيروس «كورونا المستجد» في بلدية كاباو الـ30 حالة، بينما سجلت البلدة حالة وفاة واحدة، حسب بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 658 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.