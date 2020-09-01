مواطن يغلق مركز الرصد والتقصي لحالات الإصابة بفيروس «كورونا» في شحات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 08:14 مساء
مركز الرصد الخاص بالحلات المصابة بفيروس «كورونا» في شحات. (الإنترنت)

أغلق مواطن من شحات، اليوم الثلاثاء، مركز الرصد والتقصي الخاص بحالات فيروس «كورونا المستجد» في البلدة، وبداخله العناصر الطبية الذين اضطروا للخروج من المقر من الباب الخلفي.

وقال مصدر مطلع لـ«بوابة الوسط»، إن المواطن تشاجر مع مسؤولي المركز، على خلفية عدم التزام المواطنين المترددين على المركز ورميهم للكمامات في الشارع، رغم أنهم أكدوا له أن عملية النظافة والتعقيم مستمرة داخل المبنى ووجود سلات قمامة مخصصة داخل المركز.

وأوضح المصدر أن المسؤولين بالمركز قاموا بالتوجه إلى مركز الشرطة وتقديم شكوى رسمية، مؤكدين أن هذه الأفعال ليست الأولى من نوعها، معبرين عن استيائهم من عدم وعي المواطن والتزامه بالإجراءات المطلوبة، ما تسبب لهم في حدوث المشاجرات التي أدت إلى إرباك العمل في هذا المرفق الصحي المهم.

وأكد المسؤولون في المركز أن زيادة وتيرة الاعتداءات تأتي نتيجة لغياب تام للجهات الأمنية التي من المفترض أن توفر حماية مناسبة للفريق، لافتين إلى أن العناصر لن تباشر عملها إلى حين توفير حماية مناسبة لهم ووجود عدد من العناصر الأمنية على مدى الدوام، بدلا من عنصر واحد ووضع حد ورادع لمثل هذه الممارسات.

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