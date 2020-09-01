«الرئاسي» يكلف علي النقاصة وزيرا مفوضا للإسكان والتعمير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 05:39 مساء
شعار حكومة الوفاق الوطني. (أرشيفية: الإنترنت)

كلف المجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء، علي سالم النقاصة، وزيرا مفوضا للإسكان والتعمير، وقرر إلغاء الهيئة العامة للإسكان والمرافق ونقل كل ممتلكاته إلى الوزارة المستحدثة، وفق قرارين أصدرهما اليوم الثلاثاء.

ونص قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم «580» لسنة 2020 على تكليف علي سالم النقاصة وزيرا مفوضا للإسكان والتعمير، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وألغى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بموجب قراره رقم «581» لسنة 2020، الهيئة العامة للإسكان والمرافق، على أن تؤول جميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى وزارة الإسكان والتعمير، ونقل العاملين بالهيئة إلى الوزارة بذات أوضاعهم الإدارية والمالية.

واستحدث المجلس الرئاسي، وزارة للإسكان والتعمير ضمن الحقائب الوزارية بحكومة الوفاق الوطني، وفق قراره رقم «579» لسنة 2020.

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