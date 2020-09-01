استئناف العملية السياسية واجتماعات اللجنة العسكرية يتصدران أجندة لقاء السراج وبوريل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 05:24 مساء
لقاء السراج وبوريل في طرابلس. الثلاثاء 1 سبتمبر 2020. (حساب بوريل على تويتر)

قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إنه بحث مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، وأعضاء المجلس الرئاسي، «سبل المضي قدما في العملية السياسية، والعودة إلى محادثات اللجنة العسكرية (5+5)، ورفع الحصار النفطي».

وأكد بوريل في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر» أنه أكد خلال لقائه مع السراج وأعضاء المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، أن «ليبيا تبقى على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي». معلنا ترحيبه بـ«التفاهم الأخير لوقف إطلاق النار»، مؤكدا مواصلة «دعم الحوار والحل السياسي للنزاع بقيادة ليبية».

وأضاف بوريل في تغريدة ثانية أن «الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة عملية برلين وجهود الوساطة وإجراءات التهدئة، بما في ذلك حظر الأسلحة»، معتبرا أنها «عناصر أساسية لإنهاء الصراع الليبي».

لقاء السراج وبوريل في طرابلس. الثلاثاء 1 سبتمبر 2020. (حساب بوريل على تويتر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مكافحة الأمراض» يعلن حصيلة قياسية للإصابات بـ«كورونا» في ليبيا
ليبيا
أول تعليق من خامنئي على تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
دولى
فيروز رمز وحدة لبنان في زمن الانقسامات
ثقافة وفن
«أنقذوا الليبيين».. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي ...
ليبيا
نيمار: سأبقى في «باريس سان جيرمان» من أجل «الأبطال»
رياضة عالمية
تعرف على موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة
رياضة عالمية
ماكرون يدعو من بيروت إلى الإسراع في تشكيل «حكومة بمهمة محددة»
دولى
مؤسسة النفط تعلن وفاة موظف بحقل الشرارة النفطي نتيجة «مخالطة المرتزقة الأجانب»
ليبيا
أكثر من 128 ألف عاطل يترقبون تنفيذ قرار السراج بتشغيل الشباب
ليبيا
سرقة وتخريب 4 أبراج كهربائية بوادي الشاطئ يهدد بانقطاع التيار في بعض مناطق ...
ليبيا
رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى تغيير «النظام الطائفي»
عربى
كوشنر: السعودية سمحت بعبور الطائرة الإسرائيلية أجواءها إلى الإمارات
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«أنقذوا الليبيين».. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي أمام تفشي «كورونا»