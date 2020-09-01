«إعطاء دفعة جديدة للاستثمارات الإيطالية» محور زيارة دي مايو لليبيا

وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، (أرشيفية: آكي)

قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن «إعطاء دفعة جديدة للاستثمارات الإيطالية» هو محور مهمة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويغي دي مايو، خلال زيارته التي بدأها، اليوم الثلاثاء، لليبيا.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية وصول الوزير دي مايو إلى طرابلس، حيث يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ووزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ثم ينتقل بعد ذلك إلى طبرق للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».