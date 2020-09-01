توزيع الإصابات الجديدة بـ«كورونا».. طرابلس الأعلى ثم مصراتة والخمس

مسعف يغلق سيارة إسعاف لنقل حالة مصابة بـ«كورونا»، 16 أغسطس 2020. (مركز العزل الصحي البركولي - سبها)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حازت طرابلس على النسبة الأكبر منها بواقع 284 حالة.

ثم مصراتة بـ 47 حالة، و27 حالة في الخمس، و16 حالة في كل من زليتن والزنتان، و11 حالة في صرمان، وتسع حالات في كل من الشاطئ والزاوية المركز، وسبع حالات في كل من طبرق وجنزور، وست حالات في كل من وادي عتبة وغريان، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء.

إضافة إلى أربع حالات في كل من النواحي الأربعة وبني وليد، وثلاث حالات في كل من الغريفة والرياينة، وخمس حالات في سبها، وحالتين في كل من زوارة والعجيلات وسواني بني آدم وباطن الجبل ويفرن والكفرة، وحالة في كل من درج وقصر الأخيار والماية والرابطة والزاوية الجنوب وسمنو وأم الأرانب.

تجدر الإشارة إلى أن الحصيلة التي أعلنها المركز لم تشمل بعض المدن في الشرق، ومنها بنغازي.

وتعافى 217 مصابا موزعين بواقع 85 حالة في طرابلس، 51 حالة في مصراتة، و13 حالة في الأصابعة، و12 حالة في زليتن، وست حالات في سبها، وخمس حالات في بني وليد، وأربع حالات في الكفرة، وثلاث حالات في الأبرق، وحالتين في كل من البيضاء ومراوة والخمس، وحالة في كل من الزايدية وغريان والزنتان.

وتوفى خمسة مصابين موزعين بواقع حالتي في طرابلس، وحالة في كل من مصراتة والأبرق والزاوية.