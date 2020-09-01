دي مايو: إيطاليا تدعم الاتفاق بين السراج وعقيلة على وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 12:26 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، (أرشيفية: آكي)

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويغي دي مايو إن بلاده تدعم الاتفاق بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس نواب عقيلة صالح، بشأن وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال لقائه السراج في طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، إذ جدد موقف بلاده الرافض لكل تدخل خارجي في الشأن الليبي، داعيًا إلى توقفها جميعًا، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأشار دي مايو إلى أن ليبيا لاعب مهم بالنسبة لروما، و«محور حاسم لبناء نموذج جديد للتنمية في منطقة المتوس»​​، عن طريق ازدهار التبادل التجاري ومنح فرص النمو لجميع البلدان في المنطقة.

وفي 21 أغسطس الماضي، أصدر السراج وعقيلة، بيانين أعلنا فيهما وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية، كما تضمن البيانان الدعوة إلى «استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي».

وصباح اليوم، وصل دي مايو إلى طرابلس، ومن المقرر أن يتوجه رئيس إلى الشرق للقاء صالح، وبحسب الإعلام الإيطالي، فإنه «لا يرغب من خلال زيارته طرابلس الدخول في الصدام السياسي بين الشخصيات الحكومية المختلفة، لكن التذبذب في موقف باشاغا يقلق روما، وكذلك الدول الأوروبية الأخرى والولايات المتحدة نفسها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة
رياضة عالمية
ماكرون يدعو من بيروت إلى الإسراع في تشكيل «حكومة بمهمة محددة»
دولى
أكثر من 128 ألف عاطل يترقبون تنفيذ قرار السراج بتشغيل الشباب
ليبيا
سرقة وتخريب 4 أبراج كهربائية بوادي الشاطئ يهدد بانقطاع التيار في بعض مناطق ...
ليبيا
رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى تغيير «النظام الطائفي»
عربى
كوشنر: السعودية سمحت بعبور الطائرة الإسرائيلية أجواءها إلى الإمارات
عربى
بالصور: عودة الطلاب إلى المدارس
ليبيا
الرئيس ميشال عون يدعو إلى إعلان لبنان «دولة مدنية»
عربى
مستشار ترامب يرجح تطبيع دول عربية وإسلامية علاقاتها مع إسرائيل قريبا
دولى
النهر الصناعي يكشف لقناة الوسط «wtv» حقيقة تلوث المياه في بنغازي
ليبيا
وزير العدل يبحث مع سفير نيجيريا آليات إعادة أبناء «داعش» النيجيريين إلى بلدهم
ليبيا
المقاتلون الأجانب وتفكيك الميليشيات.. أصعب مهمة في طريق الصفقة السياسية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أكثر من 128 ألف عاطل يترقبون تنفيذ قرار السراج بتشغيل الشباب