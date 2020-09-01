«نوفا»: دي مايو يصل إلى طرابلس في زيارة لليبيا يلتقي خلالها عقيلة صالح

وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، (أرشيفية: آكي)

وصل وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، صباح الثلاثاء، إلى العاصمة طرابلس، ومن المقرر أن يتوجه رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى برقة للقاء رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».



وتأتي زيارة دي مايو بعد ثلاثة أيام من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إيقاف وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، احتياطيًّا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار.