غدا.. وصول المياه لغرب بنغازي بعد إصلاح خط أجدابيا - سلوق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 10:47 مساء
أحد الخزانات في منظومة النهر الصناعي، (أرشيفية: الإنترنت).

تبدأ إدارة التشغيل والصيانة بجهاز النهر الصناعي، غداً، ضخ المياه في الأنابيب لتعبئة خط أنابيب أجدابيا -سلوق، وستصل المياه لمناطق غرب بنغازي (المقرون وقمينس وسلوق)، ومنها إلى مدينة بنغازي بعد يوم غد.

جاء ذلك بعدما أعلنت إدارة جهاز النهر الصناعي، اليوم، عن الانتهاء من أعمال صيانة وإصلاح الوصلات المتضررة على خط أنابيب أجدابيا/سلوق.

النهر الصناعي يكشف لقناة الوسط «wtv» حقيقة تلوث المياه في بنغازي

وأمس الأحد، نفى مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، توفيق الشبعان، في تصريحات إلى قناة الوسط «wtv»، كل ما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود إصابات تسمم بسبب تلوث المياه وتغير رائحتها ولونها، مؤكدا أن خزان عمر المختار الكبير زراعي بالدرجة الأولى، لكنه قال إن ما قاله سكان بنغازي من تغير الرائحة يأتي نتيجة طبيعية لأن المياه راكدة في باطن أنابيب الخزان، وهو ما يؤدي إلى تغير طفيف في الطعم ووجود رائحة للمياه بسيطة.

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