وفاة محافظ المصرف المركزي الأسبق رجب المسلاتي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 09:36 مساء
محافظ المصرف المركزي الأسبق رجب المسلاتي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

توفى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الأسبق، رجب المسلاتي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 85 عاما، وهو خبير مصرفي وأحد أبرز رجال المال في ليبيا.

وتولى المسلاتي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي عدة سنوات خلال فترة ثمانينات القرن الماضي،

وعين المسلاتي نائبا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي العام 1973، وقبلها كان عضوا بمجلس إدارة مصرف باريس الذي تساهم فيه شركة الاستثمارات الوطنية، بحسب صفحة «قرية القليل وناسها» على «فيسبوك».

وترأس المسلاتي اللجنة الفنية التي كانت مكلفة بدراسة شراء حصة في رأسمال مجموعة شركات «فيات» الإيطالية. كما كان أحد أعضاء لجان الوحدة بين ليبيا ومصر بداية السبعينات.

والمسلاتي هو أحد أبناء الحمامدة بقرية القليل في مسلاتة غرب ليبيا، إلا أنه عاش في مدينة بنغازي وأكمل مراحل تعليمه هناك، وعمل في بداية حياته بفرع بنك «بركليز» في بنغازي. 

يعد الراحل رجب المسلاتي أيضا من الكتّاب الليبيين المعروفين، وكتب في عديد الصحف المحلية، ونشرت «بوابة الوسط» بعض مقالاته.

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