بدء التحضيرات الخاصة بالدورة الخامسة لمعرض ليبيا الزراعي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 31 أغسطس 2020, 09:22 مساء
اجتماع اللجنة التحضيرية لمعرض ليبيا الزراعي بقاعة مركز الشرارة في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

بدأت بقاعة الشرارة في مدينة سبها أولى التحضيرات الخاصة بالدورة الخامسة لمعرض ليبيا الزراعي، حيث عقدت اللجنة التحضيرية للمعرض اجتماعا لبحث الاستعدادات اللازمة للنسخة الجديدة التي ستقام الشهر المقبل.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية لمعرض ليبيا الزراعي، المهندس محمد علي الهادي لـ«بوابة الوسط» إن اجتماع اللجنة الذي عقد بمدينة سبها خصص لمناقشة وضع خطة إعلامية لفعاليات الدورة الخامسة للمعرض.

وأضاف الهادي أن اللجنة التحضيرية ناقشت أيضا بعض المقترحات التنظيمية الخاصة في ظل جائحة كورونا، منوها إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر لعرض المقترحات والخطة الإعلامية بعد إعدادها.

وأشار الهادي إلى أن فعاليات الدورة الخامسة لمعرض ليبيا الزراعي ستنطلق في 25 سبتمبر المقبل.

وانطلقت الدورة الأولى لمعرض ليبيا الزراعي قبل أربع سنوات بأرض المعارض بقرية تمنهنت في بلدية وادي البوانيس، ويهتم المعرض بعرض المنتجات الزراعية والصناعات المعتمدة على الزراعة.

اجتماع اللجنة التحضيرية لمعرض ليبيا الزراعي بقاعة مركز الشرارة في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
اجتماع اللجنة التحضيرية لمعرض ليبيا الزراعي بقاعة مركز الشرارة في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
اجتماع اللجنة التحضيرية لمعرض ليبيا الزراعي بقاعة مركز الشرارة في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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