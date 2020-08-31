شركة الكهرباء توضح أسباب زيادة ساعات طرح الأحمال في طرابلس الكبرى

مقر الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أوضحت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، أسباب زيادة ساعات طرح الأحمال في منطقة طرابلس الكبرى، آملة أن يتفهم المواطنون حقيقة الوضع الذي تمر به الشركة الكهربائية للحفاظ على الشبكة العامة وتفادي حدوث حالة إظلام التام.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن سبب زيادة ساعات طرح الأحمال في طراابلس يعود «لارتفاع درجات الحرارة وعدم استجابة بعض المناطق لعملية برنامج طرح الأحمال والتهجم على بعض محطات التحويل وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة».

واعتبرت الشركة العامة للكهرباء أن ذلك من شأنه أن «يشكل عبئا إضافيا على الشبكة، ينتج منه خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة بشكل متكرر، وهو ما ترتب عليه زيادة ساعات طرح الأحمال على منطقة طرابلس الكبرى».