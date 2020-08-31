رئيس مجلس النواب المصري يقدم تعازيه للشعب الليبي في وفاة الطيب الشريف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 05:33 مساء
رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال (أرشيفية: الإنترنت).

أصدر رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال، بيانًا رسميًا، اليوم الاثنين، تقدم فيه «بصادق المواساة والتعازى للشعب الليبي الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ الطيب الشريف خير الله العبيدى رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة بدولة ليبيا الشقيقة وأحد شيوخ قبيلة العبيدات».

كما تقدم عبدالعال لأسرة الفقيد الراحل بخالص العزاء، داعيا الله أن «يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان»، وفق نص البيان الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط».

من جهته، شكر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، نظيره المصري، لتقديمه التعازي للشعب الليبي في وفاة الشيخ الطيب الشريف، ومشاطرته للشعب الليبي أحزانه في وفاة الفقيد. واعتبر صالح، في بيان، التعزية المصرية «أنها تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين».

وتوفى رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة، الطيب الشريف خيرالله، عن عمر ناهز 84 عاما، الأحد، بعد إصابته بوعكة صحية شديدة في الأيام الأخيرة، فيما قال أحد أقاربه لـ«بوابة الوسط» إنه توفى بسبب فيروس كورونا.

وعرف الشيخ الطيب الشريف بحكمته التي تميزه عن غيره في حل كثير من القضايا الاجتماعية الصعبة في طبرق وبرقة عامة، وشارك أخيرا في لقاء عدد من شيوخ القبائل والحكماء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالقاهرة.

وعاصر الشريف ثلاث حقبات، منها فترة الملك إدريس التي عمل خلالها محافظا لبلدية درنة، وكانت تضم طبرق ودرنة في تلك الفترة، ثم عاصر «فترة سبتمبر» وتقلد فيها مناصب كثيرة، منها رئيسا لمؤتمر طبرق والقيادة الشعبية الاجتماعية وغيرها من المناصب، وكان من المؤسسين لنادي الصقور بطبرق.

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