الكبير يوقع مذكرة تفاهم مع محافظ البنك المركزي التركي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 05:06 مساء
الكبير ومحافظ البنك المركزي التركي عقب التوقيع مذكرة التفاهم. الاثنين، 31 أغسطس 2020. (تي ار تي)

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، إبرامه مذكرة تفاهم مع محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، وفق ما نقلته قناة «تي آر. تي» التركية.

وقالت قناة «تي آر. تي» التركية في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر» إن مذكرة التفاهم تهدف «لتأسيس الأرضية اللازمة للتعاون بينهما (المصرفين الليبي والتركي) في القضايا التي تهم البنوك المركزية».

وقالت «رويترز» إن مذكرة التفاهم التي وقعت بين المصرفين في ليبيا وتركيا «تحدد شروط تعاون مستمر بين الجانبين»، وتهدف «إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والتعاون المالي بين البلدين»، وفق ما نقلته عن البنك التركي المركزي.

ولم يصدر أي بيان بالخصوص من مصرف ليبيا المركزي.

الكبير ومحافظ البنك المركزي التركي يوقعان مذكرة التفاهم. الاثنين، 31 أغسطس 2020. (تي ار تي)
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