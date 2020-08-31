سرقة وتخريب 4 أبراج كهربائية بوادي الشاطئ يهدد بانقطاع التيار في بعض مناطق الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 03:38 مساء
برج كهرباء تعرض للسرقة والتخريب في وادي الشاطئ. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، سرقة وتخريب أربعة أبراج كهربائية جهد 30 كيلو فولت، على مسار خط نقل الطاقة بمنطقة وادي الشاطئ ولمسافات متقطعة، ما تسبب في انقطاع التيار ببعض مناطق الجنوب لفترات طويلة.

وأوضحت أن السارقين قاموا بتفكيك بعض براغي الشد الخاصة بوصلات الأبراج الفولاذية المجلفنة التي ترتبط ببعضها البعض في زواياها بالجزء القاعدي من البرج، وبالتالي سقوط الأبراج، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، حسب بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأكدت أن ظاهرة الاعتداء على مكونات الشبكة الكهربائية لم تتوقف «بل إنها في ازدياد ملحوظ ويقوم بها مجموعات من ضعاف النفوس الخارجين عن القانون، يسعون وراء تحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة».

وطالبت الشركة الجميع بتضافر كل الجهود والإبلاغ عن هذه الأعمال الإجرامية لتفادي الضرر قبل حدوثه والمحافظة على الشبكة الكهربائية، مناشدة كافة الأجهزة الأمنية في الجنوب وضع حد لهذه الظاهرة والقضاء عليها.

برج كهرباء قالت الشركة العامة للكهرباء إنه تعرض للسرقة والتخريب في وادي الشاطئ. (الشركة)
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