عقيلة يحيل متطلبات مجلس الثقافة إلى الحكومة الموقتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 02:40 مساء
لقاء عقيلة صالح مع رئيس المجلس العام للثقافة، 31 أغسطس 2020، (مجلس النواب)

أحال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، متطلبات المجلس العام للثقافة إلى الحكومة الموقتة ووزارة المالية؛ لتذليل العقبات التي تقف عائقًا أمام تنفيذ المشاريع والبرامج الثقافية، بما يمكنه من أداء دوره الثقافي محليًّا ودوليًّا.

جاء ذلك خلال لقاء عقيلة ورئيس المجلس العام للثقافة محمد محيا، الذي ناقشا فيه جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بأداء المجلس، حسب تصريح صحفي للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، اليوم الإثنين.

وفي 25 أغسطس الجاري، قررت الحكومة الموقتة، تفعيل معهد صالح القطروني للمسرح والموسيقى ببلدية سبها.

وقال رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني المكلف بالحكومة، محمود امجبر، إنه تقرر «الاستعداد للبدء في الدراسة بالمعهد ابتداءً من العام الدراسي المقبل»، بعد التنسيق مع وزارة التعليم؛ لإعداد المناهج الدراسية والتنسيق مع مكتب التقويم والقياس.

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