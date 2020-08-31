«صحة الوفاق» تقدم إمدادات طبية لمواجهة «كورونا» إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 02:20 مساء
شحنة إمدادات طبية مخصصة لمركز مكافحة الأمراض فرع سرت، 31 أغسطس 2020، (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق تقديم شحنة من الإمدادات الطبية المتعلّقة بالتأهب والاستجابة لفيروس «كورونا المستجد» إلى مدينة سرت.

وتسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سرت، الشحنة صباح اليوم الإثنين، إذ تضمنت بعض لوازم المختبرات والمعقمات الطبية والمعدات والأدوية الخاصة بمجابهة الوباء، وفق بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي سياق متصل، سلمت الوزارة جهازي غسيل كلى لمركز العزل الصحي السواني في طرابلس؛ دعمًا للخدمات العلاجية المقدمة للحالات الحرجة من مصابي «كورونا».

يذكر أن وزارة الصحة دعمت مركز العزل الصحي بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة مصراتة بجهازين مماثلين ومحطة معالجة، ومثلهما لمركز العزل الصحي بمركز مصراتة الطبي، وذلك استجابة للاحتياجات التي طلبها مسؤولو المراكز.

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