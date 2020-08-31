حريق في مخازن مركز طبرق الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 09:20 صباحا
رجال إطفاء وأهالي يشاركون في إخماد حريق بمركز طبرق الطبي، 31 أغسطس 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

شب حريق في مخازن المستلزمات الطبية بمركز طبرق الطبي صباح اليوم الإثنين.

وقال المكتب الإعلامي بالمركز إن الحريق وقع بسبب ماس كهربائي، مشيرًا إلى مشاركة الجميع في إطفائه، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولم يشر المكتب إلى التقديرات الأولية للخسائر التي لحقت بالمخازن، أو ما إذا تعرض أحد من الأطقم الطبية أو العاملين أو المرضى لإصابات، خصوصًا أن المركز مخصص لاستقبال الحالات المصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وأعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة تسجيل 141 إصابة بالفيروس أمس الأحد.

وبحسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس «كورونا المستجد»، من اللجنة الطبية، فقد اكتُشفت سبع حالات في طبرق، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

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