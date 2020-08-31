وصول 600 أسطوانة غاز الطهي إلى تراغن من مستودع سبها

شحنة أسطوانات غاز الطهي لدى وصولها تراغن، 31 أغسطس 2020، (بلدية سبها)

أعلن المجلس البلدي سبها وصول 600 أسطوانة من غاز الطهي إلى بلدية تراغن، قادمة من مستودع سبها النفطي.

وجرى توزيع الأسطوانات على محلات «فنقل القليب، ومغوة، والزيتونة، والجبار، والقليب، والبيضان، وامخاتن، والديسة، وبندليف، ومعفن، والطويلة»، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأكد المجلس البلدي سبها استمرار توفير غاز الطهي بشكل مستمر إلى مستودع سبها، والحفاظ على توزيعه بشكل عادل، يغطي جميع بلديات فزان.

وفي 12 أغسطس الجاري، التقى عميد المجلس التسييري لبلدية تراغن عبدالله ياسين، المدير العام لشركة البريقة لتسويق النفط بالمنطقة الشرقية والوسطى علي الشلطامي؛ لبحث سبل زيادة إنتاجية تعبئة غاز الطهي في مستودع سبها وآلية التوزيع على بلديات الجنوب.

وخلال الفترة الماضية، عانت البلديات في الجنوب أزمة نقص الوقود وغاز الطهي، إذ سبق أن صرح عضو المجلس البلدي سبها، أبوبكر جماعة، إلى «بوابة الوسط» بأن البلدية تستقبل 1800 أسطوانة غاز طهي أسبوعيًّا من مستودع غاز رأس المنقار في بنغازي، «وهي كمية لا تكفي لسد احتياجات سكان سبها».