حصيلة جديدة لإصابات «كورونا» في أجدابيا

جانب من أعمال تعقيم المؤسسات في أجدابيا (بوابة الوسط).

أعلن مدير مركز الأمراض السارية أجدابيا، حافظ ارحيم، الإيجاز اليومي للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد بالمدينة، اليوم الأحد.

وقال ارحيم إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أجدابيا، أجرى 118 عينة، ثبت من بينها 51 حالة موجبة، وفق بيان نشرته صفحة المستشفى الميداني العسكري أجدابيا على موقع «فيسبوك».

وجاء تفصيل الحالات الجديدة، كالتالي: 36 حالة ثبت إصابتها من خلال الاختبار السريع، و15 حالة تم رصدها من خلال اختبار PCR بواسطة معمل «COVID-19» بمركز بنغازي الطبي.

كما أشار البيان إلى وجود حالتي وفاة، و6 حالات متعافين.

