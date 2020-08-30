استكمال تجهيز مركز للعزل الصحي بسوق الثلاثاء في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 أغسطس 2020, 09:53 مساء
مركز العزل الصحي بسوق الثلاثاء في طرابلس. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، استكمال تجهيز مركز العزل الصحي بمنطقة سوق الثلاثاء في مدينة طرابلس.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المركز الصحي أنشئ حديثًا بمدينة طرابلس بسعة سريرية تبلغ 100 سرير.

وأوضحت الوزارة أن المركز مجهز بمصنع أكسجين ووحدات طبية متنقّلة سويسرية المنشأ، مجهزة بتقنية المرشحات البيولوجية ومنظومات الغازات والتكييف ومزودة بدورات مياه.

مركز العزل الصحي بسوق الثلاثاء في طرابلس. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)
مركز العزل الصحي بسوق الثلاثاء في طرابلس. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)
سطح مركز العزل الصحي بسوق الثلاثاء في طرابلس. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)
إحدى غرف مركز العزل الصحي بسوق الثلاثاء في طرابلس. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)
إحدى غرف مركز العزل الصحي بسوق الثلاثاء في طرابلس. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)
مدخل مركز العزل الصحي بسوق الثلاثاء في طرابلس. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)
إحدى غرف مركز العزل الصحي بسوق الثلاثاء في طرابلس. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)
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