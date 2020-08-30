توزيع «الأنسولين» على مرضى السكر ببني وليد بعد توقف لأشهر

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 30 أغسطس 2020, 06:50 مساء
مواطن يستلم «الأنسولين» من مركز السكر والغدد الصماء ببني وليد. (الإنترنت)

استأنف مركز السكر والغدد الصماء التابع لإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، اليوم الأحد، توزيع أدوية «الأنسولين» على مرضى السكر في المدينة بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب عدم وجود تلك الأدوية بالمركز.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران، لـ«بوابة الوسط» أن عملية صرف الدواء تجري عن طريق البطاقة المخصصة والمنظومة الخاصة بمرضى السكري في المدينة والتي تضم أكثر من 4000 مريض.

وطالب أبوالنيران وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي التابع للوزارة بضرورة زيادة حصة بني وليد من أدوية «الأنسولين» بسبب ارتفاع عدد المرضى وتضاعف عدد النازحين داخل المدينة.

وقال أبوالنيران إن مركز السكر والغدد الصماء ببني وليد يعاني من نقص كبير في أدوية «الأنسولين» مما اضطر المرضى إلى شراء الدواء من الصيدليات التجارية بأسعار غير مناسبة.

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