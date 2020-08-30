تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في مستشفى الهواري ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 أغسطس 2020, 06:39 مساء
مستشفى الهواري بمدينة بنغازي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ببنغازي، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد اليوم بالمستشفى.

وبحسب العريبي، فالحالتان لرجلين كانا مصابين بكوفيد19، عمرهما 65 سنة و79 سنة.

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والجمعة كشف مدير مستشفى الهواري العام، الدكتور عبدالرحمن الشريف، عن صعوبة الوضع الحالي للمستشفى، داعيا إلى التعجيل بصيانته ونقل المرضى لأي مراكز طبية أخرى، قائلا إن «المستشفى لم يعد يستطيع استقبال عدد آخر من المرضى نظرا للظروف التي يمر بها، إضافة إلى عدم توافر الدعم المادي لتحفيز الطاقم على استمرارية العمل على أكمل وجه».

وتابع الشريف، أن المستشفى يعاني من مشاكل تقنية عدة، منها الكهرباء ومشكلة الصرف الصحي وغيرهما، مشيرا إلى أن المستشفى يستقبل الحالات من كل المدن والمناطق، لكن «هناك حالة ضغط غير طبيعي خلال هذه الفترة نتيجة تزايد المصابين بفيروس كورونا».

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