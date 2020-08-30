وزير العدل يبحث مع سفير نيجيريا آليات إعادة أبناء «داعش» النيجيريين إلى بلدهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 أغسطس 2020, 06:07 مساء
وزير العدل محمد عبدالواحد لملوم، مع القائم بأعمال سفارة دولة نيجيريا في ليبيا, 30 أغسطس 2020. (عدل الوفاق)

بحث وزير العدل بحكومة الوفاق المستشار محمد عبدالواحد لملوم، صباح اليوم، مع القائم بأعمال سفارة دولة نيجيريا في ليبيا، أبوبكر موسى، عددا من المواضيع المتعلقة بأبناء قتلى تنظيم «داعش» الإرهابي، الذين عثر عليهم في سرت بعد تحريرها في عملية «البنيان المرصوص»، وبحث سبل عودتهم إلى نيجيريا.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن الاجتماع الذي عقد بمكتب وزير العدل، تناول عددا من المواضيع التي تهم الجالية النيجيرية في ليبيا، والتي من بينها النزلاء النيجيريون بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، والمحكوم عليهم بالإبعاد إلى بلادهم.

وشدد الوزير على أهمية تعاون السلطات النيجيرية لأجل تنفيذ هذه الأحكام.

فيما طالب القائم بأعمال السفير النيجيري، بتسهيل زيارة الموقوفين النيجيريين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، إذ أكد الوزير استعداد الوزارة لترتيب هذه الزيارات، وكذلك التعاون في مجال إعادة الأطفال إلى بلادهم.

وزير العدل محمد عبدالواحد لملوم، 30 أغسطس 2020. (عدل الوفاق)
وزير العدل محمد عبدالواحد لملوم، مع القائم بأعمال سفارة دولة نيجيريا في ليبيا, 30 أغسطس 2020. (عدل الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المحاكم طريق ميسي مع برشلونة
رياضة عالمية
حزب الله يرحب بمناقشة «عقد سياسي جديد» تقترحه باريس
دولى
الادعاء الأميركي يطلب عقوبات قاسية للمتهمين بقتل جورج فلويد
دولى
بلدية بنغازي: إزالة جميع الإشغالات على الأرصفة العامة
ليبيا
باشاغا يكشف أسباب إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق
ليبيا
طرح الأحمال من 7 إلى 8 ساعات على مدن المنطقة الشرقية والوسطى
ليبيا
وفاة الأمين العام الأسبق لمنظمة العمل العربية إبراهيم قويدر
ليبيا
نيفيل: ميسي باقٍ في «برشلونة» وما يفعله استعراض عضلات
رياضة عالمية
صدامات في السويد بعد إحراق نسخة من المصحف وحظر دخول سياسي معادٍ للمسلمين (فيديو)
دولى
العالم أمام اختبارات إلزامية وتتبع المصابين بـ«كورونا» لتجنب موجة ثانية من ...
دولى
17 ليبيًّا في عالمية «المواي تاي» عبر الإنترنت
رياضة محلية
«الرئاسي» يقرر صرف منحة الزوجة والأبناء اعتبارا من يناير 2020
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كن إيجابي».. هاشتاغ لنشر صورة ليبيا المبهجة