شركة الكهرباء تبحث استكمال محطة أوباري الغازية مع الائتلاف المنفذ المشروع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 أغسطس 2020, 05:25 مساء
اجتماع شركة الكهرباء والإئتلاف المنفذ لمحطة أوباري الغازي. ("الشركة العامة للكهرباء)

عقد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، صباح اليوم الأحد، اجتماعا مع فريق من شركة «انكا» التركية و«جيسكو» المقاول المنفذ مشروع محطة أوباري الغازية، لمناقشة وضع آلية لاستكمال أعمال المحطة الواقعة جنوب غرب ليبيا.

وضم الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة العامة للكهرباء الرئيس ببوابة الجبس في طرابلس، كلا من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للشركة، ومدير عام مشروعات الإنتاج، ومساعد مدير عام إدارة العقود، ومدير إدارة متابعة مشروعات المحطات الغازية، وفريق من ائتلاف شركة «جيسكو» و«انكا» التركية المقاول المنفذ مشروع محطة كهرباء أوباري.

وقالت الشركة إن الاجتماع «تناول وضع آلية لاستكمال أعمال مشروع محطة كهرباء أوباري الغازية والبدء في تنفيذ أعمال مشروعي محطتي غرب طرابلس ومصراتة الغازيتين، التي ستنفذ من قبل ائتلاف شركتي «سيمنس» الألمانية و«انكا» التركية.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن الشركة المنفذة «أبدت حرصها على استكمال المشاريع، وهي في طور اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركة العامة للكهرباء، وذلك لإنهاء الأعمال في أقرب فرصة ممكنة، وذلك لإضافة قدرات إنتاجية جديدة».

اجتماع شركة الكهرباء والإئتلاف المنفذ لمحطة أوباري الغازي. ("الشركة العامة للكهرباء)
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