مؤسسة النفط تدعم الصيدلية المركزية في بنغازي بـ6 آلاف اختبار سريع لفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 أغسطس 2020, 05:03 مساء
وفد المؤسسة يسلم الاختبارات السريعة الخاصة بفيروس كورونا بالصيدلية المركزية في بنغازي. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إدارة التنمية المستدامة التابعة لها قدمت، اليوم الأحد، ستة آلاف اختبار سريع «Rapid Test» خاص باختبار فيروس كورونا المستجد «COVID-19» إلى الصيدلية المركزية في بنغازي لتوزيعها بعد ذلك على الجهات المختصة بمكافحة الوباء.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه العملية تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية بمختلف مناطق عملياتها، مشيرا إلى أن الشحنة تهدف إلى دعم النشاط الإحصائي وعمليات الرصد والحصر الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضحت أن إجراءات التسليم والتسلم جرت بمقر الصيدلية المركزية في بنغازي بحضور مسؤول المخازن، الدكتور أحمد قبابو، ومسؤول الخدمات الصحية بنغازي الدكتور حسين شمبش، ومندوب إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، هيثم المنقوش، ومنسق العلاقات بفرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي، أحمد الطيب.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط أيضا إلى تقديم بعض مواد الحماية من فيروس كورونا لصالح مجمع عيادات الفويهات (المزداوي) ببنغازي في اليوم نفسه بمخازن المؤسسة في قنفودة.

وفد المؤسسة يسلم الاختبارات السريعة الخاصة بفيروس كورونا بالصيدلية المركزية في بنغازي. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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