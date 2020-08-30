وفاة رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة الطيب خيرالله بفيروس «كورونا»

ئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة، الطيب الشريف خير الله، (أرشيفية: المجلس التسييري طبرق)

توفى رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة، الطيب الشريف خيرالله، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد إصابته بوعكة صحية شديدة في الأيام الأخيرة، فيما قال أحد أقاربه لـ«بوابة الوسط» إنه توفى بسبب فيروس كورونا.



وتقدم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية وأعضاء المجلس بـ«أحر التعازي والمواساة القلبية في الفقيد الذي كان أحد أعمدة قبائل برقة ورئيس المجلس الأعلى لها، والذي تقلد العديد من المناصب، وكان عميداً لبلدية طبرق في السابق وأحد القيادات الحكيمة بالمنطقة»، حسبما ذكر بيان للمجلس، اليوم الأحد.



ويوارى الشيخ الطيب خيرالله، التراب عصر اليوم بالمقبرة الإسلامية غربي مدينة طبرق. وقد عاصر ثلاث حقبات، منها فترة الملك وعمل خلالها محافظا لبلدية درنة، وكانت تضم طبرق ودرنة في تلك الفترة، ثم عاصر «فترة سبتمبر» وتقلد فيها مناصب كثيرة منها رئيسا لمؤتمر طبرق والقيادة الشعبية الاجتماعية وغيرها من المناصب، وكان من المؤسسين لنادي الصقور بطبرق.



وعرف الشيخ الطيب بحكمته التي تميزه عن غيره في حل كثير من القضايا الاجتماعية الصعبة في طبرق خاصة وبرقة عامة، وقد شارك أخيرا في لقاء عدد من شيوخ القبائل والحكماء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة.