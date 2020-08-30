وزير العمل المفوض: جاهزون لبدء تنفيذ برنامج تشغيل الشباب

وزير العمل المفوض د.المهدي الأمين. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير العمل المفوض د.المهدي الأمين، إن وزارة العمل والتأهيل جاهزة للبدء الفوري لتنفيذ برنامج تشغيل وتدريب الشباب، تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي بتشغيل وتدريب شريحة الشباب الباحثين عن العمل.

وأضاف: «يبلغ الرقم المسجل لأعداد الباحثين عن العمل ضمن منظومات مكاتب العمل والتأهيل نحو 128 ألفا و679 باحثا عن العمل، حتى الثلاثين من شهر يوليو الماضي 2020 من مختلف المدن في ليبيا، وعدد الذكور الباحثين عن العمل 72 ألفا و649 باحثا، والباحثات عن العمل 56 ألفا و30 باحثة».

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وأوضح أن أعلى نسبة للباحثين تأتي ضمن المؤهلات الجامعية بعدد 50 ألفا و643 باحثا، بينما سجل الباحثون في المنطقة الغربية الأعلى بعدد 71 ألفا و303 باحثين، ثم المنطقة الوسطى بعدد 35 ألفا و151 باحثا، ثم المنطقة الجنوبية بعدد 9895 باحثا، والمنطقة الشرقية بعدد 7330 باحثا عن العمل.

وطالب وزير العمل والتأهيل مكاتب العمل بالربط المباشر مع مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، ودعا وزارة المالية بالتعاون فيما يخص العقود المتعثرة للعاملين في القطاع العام خلال الأعوام من 2015 إلى 2019. ودعا كل الباحثين عن العمل في مختلف المدن بسرعة التسجيل في منظومات الباحثين بمكاتب العمل.

وأصدر المجلس الرئاسي أمس، السبت، قرارًا بتشكيل لجنة لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب، وذلك خلال اجتماع هو الثالث للمجلس الرئاسي خلال الأيام الأربعة الأخيرة، برئاسة فائز السراج، رئيس المجلس، وحضور نائبي الرئيس أحمد معيتيق وعبدالسلام كجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة.