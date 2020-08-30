وزير العمل المفوض: جاهزون لبدء تنفيذ برنامج تشغيل الشباب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 أغسطس 2020, 01:40 مساء
وزير العمل المفوض د.المهدي الأمين. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير العمل المفوض د.المهدي الأمين، إن وزارة العمل والتأهيل جاهزة للبدء الفوري لتنفيذ برنامج تشغيل وتدريب الشباب، تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي بتشغيل وتدريب شريحة الشباب الباحثين عن العمل.

وأضاف: «يبلغ الرقم المسجل لأعداد الباحثين عن العمل ضمن منظومات مكاتب العمل والتأهيل نحو 128 ألفا و679 باحثا عن العمل، حتى الثلاثين من شهر يوليو الماضي 2020 من مختلف المدن في ليبيا، وعدد الذكور الباحثين عن العمل 72 ألفا و649 باحثا، والباحثات عن العمل 56 ألفا و30 باحثة».

اقرأ أيضا: «الرئاسي» يشكل لجنة لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من الشباب

وأوضح أن أعلى نسبة للباحثين تأتي ضمن المؤهلات الجامعية بعدد 50 ألفا و643 باحثا، بينما سجل الباحثون في المنطقة الغربية الأعلى بعدد 71 ألفا و303 باحثين، ثم المنطقة الوسطى بعدد 35 ألفا و151 باحثا، ثم المنطقة الجنوبية بعدد 9895 باحثا، والمنطقة الشرقية بعدد 7330 باحثا عن العمل.

وطالب وزير العمل والتأهيل مكاتب العمل بالربط المباشر مع مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، ودعا وزارة المالية بالتعاون فيما يخص العقود المتعثرة للعاملين في القطاع العام خلال الأعوام من  2015 إلى 2019. ودعا كل الباحثين عن العمل في مختلف المدن بسرعة التسجيل في منظومات الباحثين بمكاتب العمل.

وأصدر المجلس الرئاسي أمس، السبت، قرارًا بتشكيل لجنة لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب، وذلك خلال اجتماع هو الثالث للمجلس الرئاسي خلال الأيام الأربعة الأخيرة، برئاسة فائز السراج، رئيس المجلس، وحضور نائبي الرئيس أحمد معيتيق وعبدالسلام كجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الأمين العام الأسبق لمنظمة العمل العربية إبراهيم قويدر
ليبيا
نيفيل: ميسي باقٍ في «برشلونة» وما يفعله استعراض عضلات
رياضة عالمية
صدامات في السويد بعد إحراق نسخة من المصحف وحظر دخول سياسي معادٍ للمسلمين (فيديو)
دولى
العالم أمام اختبارات إلزامية وتتبع المصابين بـ«كورونا» لتجنب موجة ثانية من ...
دولى
17 ليبيًّا في عالمية «المواي تاي» عبر الإنترنت
رياضة محلية
«الرئاسي» يقرر صرف منحة الزوجة والأبناء اعتبارا من يناير 2020
ليبيا
باشاغا يرحب بتحقيق «الرئاسي» ويطالب بأن يكون منقولا على الهواء
ليبيا
«الرئاسي» يكلف «القوة المشتركة» بضبط الأمن في العاصمة
ليبيا
«الرئاسي» يقرر إيقاف باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق
ليبيا
الوباء يعاود «التفشي».. أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» في فرنسا
دولى
ماكرون يحذر من «حرب أهلية» في لبنان «إذا تخلينا عنه»
دولى
مستشفى الهواري يعاني.. نقص في الإمكانات والدعم المادي وغياب الصيانة يهدد بغلق ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج بالخلايا الجذعية يمنح الأمل لمرضى السكري