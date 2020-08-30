شركة الكهرباء: سرقة خط نقل كهرباء في شرق العاصمة

أسلاك خطوط كهرباء هوائية تعرضت للسرقة بأحد مواقع خدمة توصيل التيار. (أرشيفية: لشركة العامة للكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء إن مجموعة من الخارجين عن القانون سرقوا 400 متر من خط نقل كهرباء في شرق العاصمة طرابلس.

وأشارت الشركة في بيان اليوم الأحد إلى سرقة «الخط الواصل بين محطة الجمعية الزراعية ومحطة المارد العربي التابع لإدارة المرقب في دائرة توزيع القرة بوللي»، منوهة بـ«تغذية المحطة من مصدر آخر».

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ويوم الجمعة، أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك ضغط منخفض على خط كهرباء الشرفة بطول 800 متر، في دائرة توزيع الساحل بإدارة توزيع المرقب. وحذرت الشركة العامة للكهرباء من «ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي أصبحت حالة شبه يومية»، حسب بيان الجمعة.

خطوط كهرباء مسروقة في أحد محطات الكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)

خطوط كهرباء مسروقة في أحد محطات الكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)