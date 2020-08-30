الأعلى في طرابلس.. اكتشاف 465 إصابة جديدة بـ«كورونا» في البلاد

أدوات مستخدمة في تحليل الكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اكتشاف 465 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، من بين 2241 عينة تلقاها المركز، وكان أعلاها في طرابلس بواقع 241 حالة إيجابية، فيما سجلت حالة وفاة واحدة في مصراتة.

وفق آخر حصيلة نشرها بيان المركز حتى أمس السبت، توزعت الإصابات الجديدة بواقع 267 حالة جديدة، و198 حالة لمخالطين، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 13423 منذ ظهور الوباء في البلاد شهر مارس الماضي.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

195 حالة جديدة.

46 حالة مخالطة.

غريان

أربع حالات جديدة.

12 حالة مخالطة.

بني وليد

حالتان جديدتان.

الزنتان

عشر حالات مخالطة.

الخمس

حالة واحدة مخالطة.

خمس حالات جديدة.

الزاوية المركز

ثلاث حالات جديدة.

ست حالات مخالطة.

الزاوية الجنوب

حالة واحدة جديدة.

الزاوية الغرب

حالة واحدة مخالطة.

يفرن

حالتان مخالطتان.

رقدالين

حالة واحدة جديدة.

16 حالة مخالطة.

جنزور

أربع حالات مخالطة.

عشر حالات جديدة.

سواني بني آدم

حالة واحدة جديدة.

ثلاث حالات مخالطة.

ظاهر الجبل

حالة واحدة مخالطة.

النواحي الأربعة

سبع حالات جديدة.

العجيلات

حالة واحدة جديدة.

الرجبان

حالتان مخالطتان.

صبراتة

خمس حالات جديدة.

صرمان

حالة واحدة جديدة.

حالة واحدة مخالطة.

الرياينة

حالة واحدة جديدة.

زوارة

حالتان جديدتان.

ثماني حالات مخالطة.

الماية

12 حالة مخالطة.

زليتن

32 حالة مخالطة.

16 حالة جديدة.

الجفرة

حالة واحدة جديدة.

سبها

ثلاث حالات مخالطة.

سبع حالات جديدة.

الشاطئ

حالة واحدة جديدة.

أم الأرانب

حالة واحدة جديدة.

مصراتة

38 حالة مخالطة.

حالتان جديدتان.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 77 حالة شفاء

حالتان في مسلاتة.

أربع حالات في صرمان.

56 حالة في مصراتة.

أربع حالات في سبها.

سبع حالات في غريان.

حالة واحدة في الزاوية المركز.

حالتان اثنتان في زليتن.

حالة واحدة في الزنتان.

أرقام

إجمالي الإصابات: 13423.

الحالات النشطة: 11781.

المتعافون: 1410.

الوفيات: 232.