النتائج الأولية لانتخابات ككلة: تصدر قائمة البناء وميلود محمد ونورية الجليدي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 أغسطس 2020, 11:25 صباحا

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأحد، النتائج الأولية لانتخابات المجلس البلدي ككلة، التي جرت في 25 أغسطس الجاري، مؤكدة تصويت 1941 شخصا، من بين 7304 هم عدد المسجلين.

وأوضحت أن عدد المراكز الانتخابية بلغ سبعة مراكز، والمحطات 22 محطة، فيما بلغت نسبة المقترعين 27%، وعدد المرشحين في الفئة العامة ستة أشخاص، ومن ذوي الاحتياجات خمسة، ومن فئة المرأة ثلاث سيدات.

وأكدت أن أكثر الحاصلين على أصوات من الفئة العامة، هم على الترتيب: قائمة البناء بـ527 صوتا، ثم قائمة الطاحونة بـ446 صوتا، ثم قائمة الصعود بـ400 صوت، ثم قائمة المشاركة والتغيير بـ276 صوتا، ثم قائمة من أجلكم بـ78 صوتا، وأخيرا قائمة من أجل الوطن بـ76 صوتا.

وعن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد حصل: ميلود محمد قريش على 486 صوتا، يليه مراد عبدالحميد عبدالله رمضان بـ410 أصوات، ثم محمد خليفة عبدالله امحمد بـ340 صوتا، ثم رضا عمر مصطفى عيسى بـ236 صوتا، ثم عبدالمجيد عبدالسلام المبروز ميلود بـ216 صوتا.

وفي فئة النساء، حلت نورية محمد الجليدي محمد أولا بـ879 صوتا، ثم مطيعة عيسى عمر خليفة بـ398 صوتا، ثم نعيمة علي رمضان أحمد بـ320 صوتا.

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