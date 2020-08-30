مركز مصراتة الطبي يعلن آخر حصيلة لإصابات «كورونا»

مركز مصراتة الطبي. (الإنترنت: أرشيفية).

أعلن قسم العزل التابع لمركز مصراتة الطبي أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد يبلغ 14 إصابة مؤكدة.

ونوه في بيان لآخر حصيلة صادرة أمس السبت، بأن ست حالات تخضع للرعاية الطبية المستمرة والملاحظة بقسم الإيواء، مشيرا إلى وجود ثماني حالات بالعناية المركزة، ولفت إلى خروج ثلاث حالات، وعدم تسجيل وفيات السبت.

ويوم السبت، قالت مصحة التواصل التخصصية إنها لم تسجل أي حالات وفاة في مركزي العزل بمصراتة «لا الكرشيني ولا الأورام»، وتابعت المصحة أن هناك خمس حالات وضعها حرج جدا مصابة بفيروس «كورونا المستجد».