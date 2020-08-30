تأجيل استئناف الدراسة لطلبة إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط إلى غد الإثنين

الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني. (الإنترنت)

قررت الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، تأجيل استئناف الدراسة لطلبة إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط إلى يوم غد الإثنين.

وبحسب مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني المهندس صلاح سلامة، فإن باقي المواعيد تابتة كما اعتمدتها لجنة إدارة الهيئة.

وفي يوليو الماضي، قررت الهيئة تأجيل استئناف الدراسة إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، «في إطار الحرص على استئناف الدراسة في أفضل الظروف، ولتمكين المكاتب الفنية المتوسطة من استكمال الإجراءات الاحترازية الواجبة لمواجهة تفشي وباء كورونا ( covid 19 ) ولضمان سلامة أبنائنا الطلبة».