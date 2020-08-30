ميناء بنغازي يستقبل 664 حاوية بضائع وسلع متنوعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 أغسطس 2020, 12:35 صباحا
سفينة تفرغ شحنتها في ميناء بنغازي البحري, 29 أغسطس 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل الحاويات (إس فري) الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 220 حاوية بضائع مختلفة، كما رست بالميناء السفينة (فيوتشر) الوكيل الملاحي وعلى متنها 444 حاوية بضائع وسلع متنوعة، وفق ما أعلنت الناطق باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي.

وبحسب الشهيبي، استقبل الميناء أيضا سفينة نقل الحبوب (ليلى) الوكيل الملاحي لشركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 10177 طن من حبوب القمح.

كما استقبل والسفينة (طه واي) الوكيل الملاحي لشركة شواطئ بنغازي للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 22500 طن من حبوب الشعير..

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الأمين العام الأسبق لمنظمة العمل العربية إبراهيم قويدر
ليبيا
نيفيل: ميسي باقٍ في «برشلونة» وما يفعله استعراض عضلات
رياضة عالمية
صدامات في السويد بعد إحراق نسخة من المصحف وحظر دخول سياسي معادٍ للمسلمين (فيديو)
دولى
العالم أمام اختبارات إلزامية وتتبع المصابين بـ«كورونا» لتجنب موجة ثانية من ...
دولى
17 ليبيًّا في عالمية «المواي تاي» عبر الإنترنت
رياضة محلية
«الرئاسي» يقرر صرف منحة الزوجة والأبناء اعتبارا من يناير 2020
ليبيا
باشاغا يرحب بتحقيق «الرئاسي» ويطالب بأن يكون منقولا على الهواء
ليبيا
«الرئاسي» يكلف «القوة المشتركة» بضبط الأمن في العاصمة
ليبيا
«الرئاسي» يقرر إيقاف باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق
ليبيا
الوباء يعاود «التفشي».. أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» في فرنسا
دولى
ماكرون يحذر من «حرب أهلية» في لبنان «إذا تخلينا عنه»
دولى
مستشفى الهواري يعاني.. نقص في الإمكانات والدعم المادي وغياب الصيانة يهدد بغلق ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توقعات باستمرار ارتفاع الحرارة في 2020